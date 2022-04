Emmanuel ROUDIL

20 ans d'expérience en développement commercial, marketing, pilotage de projets et management de réseaux dans l'univers banques & assurances.

Fonctions occupées:

- Directeur Commercial et des Réseaux (mutuelle nationale 1 000 salariés statut C4)

- Directeur du développement (petite structure mutualiste statut C4)

- Responsable Méthodes Commerciales et Pilotage (mutuelle d'assurance)

- Responsable Marketing & ventes (groupement de mutuelles)

- Chargé de Communication externe (mutuelle d'assurance)

- Responsable Communication Commerciale (banque mutualiste)

Autre fonction :

- Intervenant à l'ESTACOM (CCI Bourges) en Bachelor Marketing Relationnel (management de projet et technqiues de marketing Direct)

Domaines d'expertise :

Management hiérarchique de réseaux commerciaux de plus de 200 personnes (individuel / collectif / courtage / vente à distance)

Management d'équipes de cadres experts (statisticiens, chargés de projets, chargés de méthodes Commerciales etc.)

Marketing stratégique, marketing produit (conception et mise en marché), marketing opérationnel (Plan d'Actions Commerciales, vente par correspondance, multicanal...)

Pilotage de projets transverses (Rating agents/ portail d'accès au décisionnel)

Formation & animation de réseau / support réseau

Développement commercial (plan à 5 ans, méthodes et outils)

Prospection commerciale



Mes compétences :

Assurances

Banques

Communication

Communication externe

Conception produits

Formation

IARD

Management

Marketing

Mise en marché

Oav

PAC

Pilotage

Prévoyance

Support

Direction commerciale

Direction de projet

Banque

Vente

Direction d'équipes muti-sites, 250 personnes