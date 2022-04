Emmanuel ROUILLARD

Spécialiste de la qualité de l'air intérieur, Aérolia est une entreprise technique proche de ses clients.



Je dirige, aujourd'hui, l'évolution de la nouvelle agence dans deux domaines :

- l'entretien des systèmes de ventilation ( nettoyage, désinfection, maintenance filtration...) sur le secteur de la Normandie

- le bureau technique dans la qualité de l'air intérieur et les systèmes de ventilation sur la France.



Aérolia est aujourd'hui la seule société en hygiène de l'air capable prendre en charge des problématiques d'environnements en salle propre grâce à mon expérience de plusieurs années en industries pharmaceutiques sur différents postes et différents sites.



L'échange et la confiance entre nos clients nous permet de prendre en charge des projets techniques évolutifs (de la revue de documents qualité jusqu'à l'expertise technique de systèmes de traitement de l'air en passant par les contrôles de filtration..)













Mes compétences :

Maintenance industrielle

Controle de l'air

Hygiénisation des ventilations

Informatique

Fluides

Mécanique générale

Management de projet

Eau et Environnement

Hygiène

Expertise

Hvac

Air

Industrie pharmaceutique