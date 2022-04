Emmanuel ROULLÉ

Professionnel du Web depuis plus de 10 ans, j'ai couvert un large spectre des aspects du web, du développement au SEO en passant à l'architecture. Certifié MCAD .NET & spécialiste Azure, je suis disponible aujourd'hui pour effectuer des prestations dans les domaines suivants :

- Architecture et plus spécialement sur les technologies Microsoft (.NET, Azure)

- Formation sur les technologies Microsoft (.NET, Azure, etc.)

- Qualité des développement et chaines d'intégration continue

- Audit SEO technique et analyse de qualité de sites web.



Mes compétences :

SEO

Architecture

Gouvernance

ASP.NET

.NET

Intégration continue

C#

Management

Créatif

Conduite de projet

Coordination technique

Coordination de projets

Web