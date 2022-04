Emmanuel ROUSSEAUX

Depuis 1987, j'ai eu la charge de projets complexes ou dans le cadre de grands projets en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, menés de bout en bout depuis l'étape de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en service, dans des contextes très différents. Actuellement, je suis très intéressé d'avoir des responsabilités et d'apporter mon expertise de management et de gestion de projets de construction et d'aménagement.