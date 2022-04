Emmanuel ROUY

Manager QSE, auditeur interne ISO 9001 et 14001

Membre du comité de pilotage ISO 26000 (RSE)

Animateur d'une équipe de prévention des risques professionnels (4 personnes)

Interlocuteur des administrations régulatrices (DREAL, services vétérinaires, police de l'eau...)

Assure le relationnel client et fournisseur pour les aspects qualité

Formation initiale scientifique et technique (physico-chimie des matériaux)



Mes compétences :

HACCP

ISO 14001

Responsabilité sociétale des entreprises

Norme ISO 9001

OHSAS 18001