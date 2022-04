Emmanuel ROYER

Ernet (http://www.agence-internet.net ) propose des solutions variées concernant l'audit, la conception et la réalisation d'applications en ligne ou offline.

Nous nous spécialisons en ce moment sur l'API googlemaps intégrée à une application mêlant php et ajax pour le moteur interne de l'application ou son administration.

Ce genre d'application convient parfaitement à des projets touristiques ou de sites d'agences immobilières.

Venez consuler les sites :

http://www.aukoindelarue.fr

et

http://friture.net/map/



Mes compétences :

AJAX

Audit

Conseil

Création

Immobilier

Internet

Microsoft Technologies

PHP

Tourisme

XML

JavaScript

Gestion de projet

Management