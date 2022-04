Emmanuel RUIZ

Merci de me retrouver en ligne sur

www.graphistepursang.netai.net



Graphiste Polyvalent [ Print & Web ], je justifie aujourd'hui d'une expérience de 12 ans dans le domaine de la communication, et j'ai acquis des compétences en travaillant aussi bien dans une webagency, qu'une imprimerie dédiée au numérique ou au service communication d'une Mairie.



I have earned strong technical experience in communications by working as the public relations manager in the Council of Chécy. Today I work as a graphic and web designer at Datasolution. Finally, I also have experience in excelling at graphics software such as Photoshop, Illustrator, Indesign and X-press ! Thank you for your time and consideration.



Mes compétences :

Dessin

Création graphique

Graphiste

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

HTML 5