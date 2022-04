Emmanuel SADORGE

> > > MISSIONS < < <



> rédaction d’actes



> conseil juridique et fiscal



> secrétariat juridique



> assistance et représentation en justice.



principalement au profit des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, y compris au profit des sociétés qui gèrent leurs activités patrimoniales ou lucratives ou qui participent à des projets d’utilité sociale, et au profit des collectivités territoriales qui les soutiennent dans plusieurs domaines d'activités : artistique et culturel, sportif, éducatif, social, sanitaire et médico-social, habitat, protection sociale, caritatif, humanitaire, scientifique, touristique ...





> > > EXPERTISE < < <



Toutes les formes juridiques d’entreprenariat :



> celles propres à l’ESS (associations, coopératives, syndicats professionnels, fonds de dotation, fondations, mutuelles, institutions de prévoyance, GCSMS,…),



> et celles communes à l’économie en général (entreprise individuelle, SAS, SA, SARL, SCI, GIE, groupement de fait, …).



# Droit de l’entreprise spécial (organisations non lucratives) :

loi du 1er juillet 1901, loi n°47-1775 du 10 septembre 1047, loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, Code de l’action sociale et des familles, Code de l’Education, …



# Droit de l’entreprise général :

droit fiscal (fiscalité des entreprises, dons aux organismes d’intérêt général,...)

droit des obligations et techniques contractuelles

droit du travail (syndicats, spectacle vivant, animation, social et médico-social…)

droit commercial et droit des sociétés

droit immobilier

droit de la consommation

droit public



# Contentieux

- civil (Tribunal d’instance, Tribunal de grande instance, Conseil des Prud’Hommes, Tribunal de commerce, TASS, Cour d’appel…)

- administratif (Commissions et collèges territoriaux dans le cadre de la procédure amiable des contentieux fiscaux, Tribunal administratif, Cour administrative d’appel,..)



Mes compétences :

Droit des affaires

Fiscalité

Mécénat

Droit des contrats

Association loi 1901

Droit commercial

Droit

Conseil

Economie sociale et solidaire

Défense

Droit social

Droit du travail

Fondation

Coopératives

Droit des sociétés

Fonds de dotation