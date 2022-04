Diplômé de l’école d’ingénieur Polytech ‘ Montpellier, Emmanuel SALLES intègre Coronis en 2008 où il assure le test et la validation des systèmes AMR (Smart metering) à base de technologie Wavenis. En 2009, il met à profit ces connaissances système dans le cadre de la gestion de projets dans les secteurs de l’ARM et M2M. Il assume ensuite les fonctions de Product Manager M2M depuis juin 2010 afin de supporter la mise en place des Ecosystèmes autour de Wavenis, que ce soit le « Partners program Ecosystem » (Portefeuille de services externes constituant une chaine de compétence complète et flexible) ou le « Product Ecosystem » (ouverture à la standardisation des profils applicatif et à l’interopérabilité). A ce titre, il participe à la Road Map stratégique de la division M2M par des analyses marchés au niveau international afin d’anticiper les besoins que ce soit métier, applicatif ou même produit.



Mes compétences :

Product manager

Technical writer

Business intelligence

Team Spirit

Project management

Électronique

Électricité

Dessin industriel tôlerie

Wireless ULP

Développement embarqué