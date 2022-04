Emmanuel SANFRUTOS

TRAVERSONS ENSEMBLE UNE SITUATION D'EXCEPTION.



Fort de 20 ans dans différents postes de Manager Industriel, j’ai rejoint Managers en Mission, Spécialiste du Management de Transition.



Le réseau regroupe plus de 300 cadres de direction expérimentés et indépendants. Le management de transition consiste à mobiliser rapidement un cadre dirigeant extérieur pour assurer un changement dans une entreprise dans le but d’optimiser ses performances et sa rentabilité. Les membres du réseau, totalement autonomes et immédiatement opérationnels interviennent à des postes clé de l’entreprise, sur une durée limitée, en France et à l’international.



Ainsi, je mets mon expérience, mon savoir-faire et mon savoir-être à votre service afin d’intervenir rapidement pour mettre en œuvre des solutions concrètes répondant à une problématique donnée. Je suis prêt à prendre les rênes d'une Unité Opérationnelle ou d'une Direction Industrielle.



A votre écoute pour partager ensemble sur vos besoins.



Mes compétences :

Qualité

Amélioration continue

Production

Supervision

Kaizen

HSE