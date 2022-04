Emmanuel SAUBESTY

Mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine est de vous aider à créer, développer et dynamiser votre patrimoine, dans un environnement fiscal, social et juridique en constante évolution.

A travers une analyse de votre situation, et de vos besoins, je recherche la meilleurs stratégie et les différents véhicules d'investissement qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.



Et le plus important, je réaliserai le suivi de vos investissements et de votre situation dans le temps.



Rencontrons-nous !



Port: 06 38 72 11 68



Créer, développer et dynamiser votre patrimoine

Situation civile et protection de votre famille

Education, avenir de vos enfants

optimisation fiscale et défiscalisation

Situation professionnelle et retraite

Succession / transmission de votre patrimoine

Prévoyance / dépendance

Projets personnels

Développement de votre entreprise



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Immobilier

Investissements financiers

Investissement

Assurance Vie

Banque

Assurance

Droit des successions