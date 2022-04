Emmanuel SAUVAGET

Depuis Janvier 2011, Agent Général AXA.



Depuis le 01/01/2018, gestion des agences des agences de La Chapelle Sur Erdre et Carquefou, au nord de Nantes (44).



Pour tous, la possibilité de bénéficier des produits du groupe AXA (N°1 français de l'assurance) : assurance auto, moto, habitation, santé, prévoyance, protection juridique, assurance vie, épargne bancaire...



Pour les particuliers et les professionnels (artisans, commerçants, prof. libérales) et les entreprises.



D'un conseil personnalisé, et d'un suivi sur le long terme!



Pour toute question ou demande particulière, n'hésitez pas à nous contacter.



Tel : 02.40.72.80.21 et/ou 02 40 68 82 82

agence.sauvaget@axa.fr