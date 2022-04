Emmanuel SCHILLING

Après un début de carrière dans l’Interim qui m’a permis de découvrir plusieurs facettes du domaine de l’informatique industrielle, je me suis orienté vers les industries chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.

Les fluides dans des conduites ou autres cuves, leur transport, mélange, mise sous vide, pasteurisation ou autres transformations, les grandeurs de mesure (température, pression, débit…), leur régulation PID, leurs conversions, les systèmes d’assèchement ou de traitement d’air, les Nettoyeurs En Place (CIP) et toutes les techniques de productions industrielles me permettent de m’épanouir professionnellement.

Le suivi de processus par superviseur, historisation, traçabilité, étiquetage, le développement d’outils d’analyse, les Bonnes pratiques de Fabrications (GMP), la sécurité des personnes et de l’environnement, la réalisation de ces systèmes selon des méthodes et ergonomies réfléchies, contribuent à viser l’objectif essentiel de satisfaction des clients internes et finaux.

Selon les besoins du responsable de production et coordonnant les différentes compétences, je construis le projet dans un esprit d’optimisation qualitative, quantitative et pérenne dans des exigences techniques sans cesse en évolution. Puis, je le suis avec pertinence au quotidien afin de toujours en améliorer ses performances.



Mes compétences :

Développement VB, VBa

Programmation API Siemens TIA-S7-S5

Programmation Système Supervision GeFanuc-iFIX

Instrumentation et régulation

Appreillage pneumatique, appareillage de puissance