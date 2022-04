Commercial dans l'expertise audiovisuelle et la securité j'offre depuis plus de 10 ans à de nombreux clients basé en France et particulierement en Alsace mes compétences dans ces 2 domaines très recherchés.

Ainsi vous trouverez une écoute attentive et personnalisée, une étude précise de vos besoins, une réalisation digne de vos attentes, un suivi à vie...

Alors, à très bientOt