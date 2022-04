Emmanuel SCHOHN

Notre entreprise réalise toutes les prestations d'une agence de com, d'une imprimerie numérique et offset, d'un relieur et d'un sérigraphe. Nous réalisons votre produit de la création du fichier informatique au produit fini, en interne, sans sous-traitance. Production de 1 ex à plusieurs dizaines de milliers.

Nous travaillons le papier, l'adhésif, le carton, le PVC (forex), l'alu dibond, et le plexi. La totalité de nos fichiers de mise en page peut donner lieu à des versions internet (site, lien de téléchargement ou flip-book compatibles PC, MAC, IOS, Android).

Les produits vont de la carte de visite au catalogue relié en agrafes, encollé, spirale métal ou classeur.

Besoin d'affiches grand format, d'enseignes ou de bâches ? Pas de soucis.

Nous fabriquons des stickers industriels à partir d'un cahier des charges, à l'unité ou par dizaines de milliers.

Notre clientèle locale, nationale et internationale (Europe, Amérique du Nord) comprends des TPE, PME, Grands Comptes dans les milieux de l'artisanat, du commerce, de l'industrie.



Mes compétences :

Impression numérique

Sérigraphie

Reliure

Communication