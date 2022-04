Emmanuel Second NGOUAKA

Chargé d'élaborer et de proposer les grandes lignes de la stratégie commerciale de l'entreprise, je couvre des compétences sur la publicité sur Facebook, la conception d'un site web sur mésure, le Google Ad words, l'édition de vidéo et de la photographie. Ainsi, concevoir, mettre en oeuvre et animer la politique marketing de votre entreprise, est ma priorité.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Réseaux d'entreprises

Adobe Premiere

Création de site web

Web analytics

Motion design

Adobe After Effects

Photographie publicitaire

Adobe InDesign

Microsoft Office

Stratégie digitale

Marketing relationnel

CINEMA 4D

Design graphique

Adobe Photoshop

Tunneling de vente

Reportages photos et vidéos

Cinématographie