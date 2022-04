Emmanuel SIBELET

Je sors d'une formation Bts Négociation relation clientèle sur Merignac en alternance.

Ma première expérience significative fut dans la grande surface et c'est ce qui me plaît.

J'ai souhaité m'épanouir à l'étranger et tenter ma chance professionnellement, en Suède puis à Montréal. Mais c'est en France que je trouve les métiers qui me correspondent et je ne souhaite plus quitter le domaine de la grande distribution.

Je suis également sportif (tennis) et musicien (guitare et piano).

Mon objectif à terme serait de travailler dans les négociations pour une entreprise spécialisée dans les instruments de musique.



Mes compétences :

Informatique

Autonome