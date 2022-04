Emmanuel SMOUCOVIT

Diplômé en Risques Environnementaux Chimiques, je recherche actuellement un poste qui me permettrait de mettre à profit l'ensemble de mes compétences dans les domaines de la Qualité, de l'Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement.



Mes compétences :

ISO 14001

Document Unique

OHSAS 18001

Tableau des AES

ISO 9001

Informatique

Évaluation des risques professionnels

Arbre des causes

Prévention des risques professionnels

Analyse environnementale

Gestion de projet

Microsoft Project

AMDEC/FMECA

Diagnostic d'entreprise

Analyse de risque

Autonomie

Analyse de poste

Diagramme d'Ishikawa

SA 8000

Management

Gestion du risque

Gestion de processus

Suivi des fournisseurs

Cartographie des processus

Amélioration continue

5S

Management de la qualité