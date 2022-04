Emmanuel SOENEN

Méticuleux, organisé, ayant le sens des responsabilités et désireux d'élargir mes competances je souhaiterais integrer un groupe spécialisé dans la plomberie et le chauffage. Une entreprise à grande échelle pour acquérir de l'expérience et évoluer dans ce secteur d'activité. Réalisant aujourd'hui des chantiers chez le particulier et sur le petit tertiaire en toute autonomie, j'aimerais à présent, sous la responsabilité d'un chef de chantier, decouvrir et m'épanouir sur des chantiers de grande ampleur.



Mes compétences :

Pose et remplacement d'appareil sanitaire

Installation et remplacement de chaudière

Dépannage divers en plomberie

Dépannage sur installation de chauffage (hydroliqu

Realistion de plancher chauffant, chauffage centra

Realistation chantier particulier et tertiaire