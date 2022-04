Emmanuel SONDAZ

20 années au service de PME industrielles

Profil d’ingénieur en gestion industrielle - Forte sensibilité aux problématiques de gestion et d'organisation.



J'aime relever des défis, piloter des projets, organiser, optimiser, animer et manager des équipes



Actuellement, membre du comité de direction d'une entreprise familiale de 60 personnes, je m'occupe du contrôle de gestion, du système d'informations, de la prévention sécurité et de la démarche qualité et d'éco-certification. Dans mes expériences précédentes, j'ai également occupé des postes de responsable d'atelier et de logistique industrielle (planning/approv/stock)



Mes compétences :

Gestion

Organisation

Optimisation

Pilotage

Industrie

PME

Conduite projet de changement de systèmes d'inform