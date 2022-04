Emmanuel SOSPEDRA

Le kaléidoscope est une micro-entreprise spécialisée dans l’éducation populaire, dans l’intervention socioculturelle et socio-éducative. Il mutualise l’expérience du terrain, la connaissance des différents publics de 0 à 99 ans, mais aussi les multiples techniques culturelles, sociales et éducatives.

Le kaléidoscope est un outil pour votre structure, et vos équipes. Par le prisme de ses différentes compétences il peut vous apporter une aide, de conseils, des supports pédagogiques et éducatifs en réponse à vos différentes actions en cours ou inédites.

Les ateliers du Kaléidoscope travaillent aussi autour de la transmission orale, de l’image et de la prévention des risques socio-professionnels.

La transmission orale :

On parle avant d’écrire, on échange avec les mots et on transmet des valeurs à l’oral. Une fois que les mots sont dits ils meurent, ils ne reviennent pas. Développer le langage, échanger et inventer autour des mots est un de nos objectifs.