Emmanuel SOUFFRIN

ESOI travaille depuis plus de vingt ans dans l'océan indien pour renforcer l'efficacité des acteurs au sein des organisations, publiques ou privées.



Actualités 2018 :

Sortie de l'ouvrage collectif Koif porté par l'association LERKA qui regroupe des écrits sur les échanges de pratiques dans l'océan indien autour des coiffures (ed. Le Corridor Bleu);

Accompagnement du projet PNRU de St Denis sur le volet Histoire, Mémoire et modes d'occupation de l'espace physique et social

Accompagnement à la création du PIVE (interprétation, valorisation, écotourisme) de la route de Salazie

Formation sur "comment travailler en réseau" à partir de l'expérience de professionnels du médicosocial

Evaluation externe d'un SAMSAH

Accompagnement au changement de petites entreprises (entretien d'équipes, suivi management)



Au coeur de notre pratique nous avons développé pour des entreprises privées ou des collectivités différents axes d'interventions en collaboration avec des consultants : l'évaluation de projets et de programmes, la formation (pour des entreprises, pour des étudiants), le diagnostic (d'organisations, de territoires, de projets), et dans des programmes de recherche (en sciences humaines et sociales pour des collectivités, pour les ministères).



Le Diagnostic Management est le premier à prendre en compte l'importance du digital. Diagnostic Management* est un outil interactif accessible librement à ligne à titre individuel sur lediag.net. Il peut aussi être utilisé sous sa forme participative dans des actions de conseil ou formation par un réseau de partenaires BtoB. Il vous propose une analyse de votre atmosphère management sur 5 dimensions clés. Vous pouvez accéder à ce diagnostic en accès libre sur : https://lediag.net/?t=TRLqex70pl

A l'international : enseignement, formation, réponse aux appels d'offre de la coopération internationale (regardez les compétences et l'intérêt du réseau AFECTI : afecti.org)

Sur Mayotte, accompagnement des équipes dans le cadre du développement social urbain, enquêtes, participation des associations, évaluation

Avec l'IRD (institut recherche et développement) : recherche sur les gérontechnologies et le vieillissement);

Pour des collectivités: Diagnostic social pluriel en milieu urbain (histoire, géographie, mobilité, usages des espaces) ; analyse systémique de la délinquance sur une commune de La Réunion; recherche sur l'évolution des quartiers dans la ville (La Réunion); accompagnement à la concertation des habitants ;

Recherche sur les usages des produits et leur détournement en partenariat avec l'association SAOME, l'Institut Pasteur à Madagascar (colloque addictions à l'université de St Denis),

Formations sur la sociologie des organisations et sur la place de l'anthropologie appliquée au développement des organisations et des territoires, à La Réunion et à Madagascar.



Membre de l'association AFECTI Océan Indien et de AFECTI International

ESOI est agrée évaluation externe pour les établissements médicosociaux (ANESM Décision du 9 octobre 2009 H2009-11-242 national);

Consultant auprès de l'ARVISE (agence régionale de l'ANACT) pour les diagnostics d'entreprises (GPEC, Gestion des âges et des compétences, monographies d'entreprises...).

Habilité diagnostic risques organisationnels et risques psychosociaux (démarches de prévention et plan d'action)

Démarche qualité pour les services à la personne (CQDIS - ANSP/ANACT)

Membre du conseil scientifique du réseau SAOME

Associé pour la mise en place de diagnostic du management : https://lediag.net/?t=TRLqex70pl

