Emmanuel SPITZ

Actuellement en poste en tant que conducteur d'opérations à la Direction de l'Immobilier de l'Afpa (DIA - plateforme Est - 29 rue Pierre Boileau - 57050 Metz).





Assistance à maîtrise d’ouvrage : traduction et application des politiques, conception et déploiement d’outils d’aide à la décision, mise en œuvre de méthodologie de projet, réalisation de diagnostic et d’étude de territoires, gestion et analyse des documents d’urbanisme, organisation et encadrement de commission, veille juridique (code de l’urbanisme, code de la construction et de l'habitation, code de l’environnement, code des marchés publics)



Conduite d'opération d'investissement immobilier : montage de programme fonctionnel en ERP/ERT et foyer-logement (objectif-coût-délais), réalisation d'étude financière (chiffrage, plan de financement, dossier de subventions), suivi de chantier (financier, technique, et administratif), mise en service comptable



Procédures d’appel d’offres : application du code des marchés publics, montage des DCE, lancement, suivi et analyse des consultations, organisation et animation de commission d’appel d’offres (CAO), contrôle des pièces administratives (RCD, Kbis, URSAFF qualifications, déclarations, etc.), suivi administratifs (OS, avenant, visa, réception), réception des ouvrages



Obligations réglementaires du maître d'ouvrage : loi MOP, amiante, contrôle technique, coordination SSI et CSPS, autorisations administratives (urbanisme, DDT, SDIS), Ad'AP, réglementations thermique et acoustique, déclarations diverses (CRAM, OPPBTP, mairie, etc.)



Gestion immobilière : réalisation d'audit immobilier, logiciel de gestion, montage-chiffrage-argumentation de scénarios, participation à la rédaction de schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI)



Nouvelles technologies : système d’Information Géographique (SIG), logiciels métier (AutoCAD, Illustrator, Photoshop, Microsoft Office), conception de bases de données, statistiques analytiques, production de sites internet, technologies interactives RWD, réseaux sociaux



Mise en valeur et promotion des territoires : aisance rédactionnelle et esprit de synthèse, valorisation des richesses locales (patrimoine historique et naturel, terroir, économie), sensibilisation du public, déploiement du tourisme local



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion immobilière

Veille réglementaire

Gestion administrative

Gestion de projet

Conduite de projet