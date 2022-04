Je me nomme Emmanuel Stéphane LAURENT. A l’Université d’Etat d’Haïti, on me connait sur le pseudonyme de l’Homme. Actuellement, je suis étudiant en Master 2 en Anthropologie Sociale à la Faculté d’Ethnologie de mon pays. Je suis diopien et africanocentriste. Je veux faire la promotion des humanités classiques africaines en Haïti. Je désire aussi contribuer à faire connaître l’homologue haïtien de Cheikh Anta Diop à travers le monde en l’occurrence Anténor Firmin. Si on le veut bien, on peut toujours me contacter sur emmanuelstephanelaurent@rocketmail.com. Merci !



Mes compétences :

sciences du langage

sociologie

histoire

anthropologie

droit