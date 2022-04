Emmanuel SZOJCHERT

Mon métier: Développement, suivi commercial ( 8 millions d'euros ) et conseil en optimisation de budget global sacherie pour chaînes spécialisées



L'univers de mes compétences :



une maîtrise et une vision globale des sacs ( plastique, papier manuel, automatique, sac promotionnel et sac réutilisable) tout en ayant une réflexion sur le développement durable ( biodégradable, oxo dégradable, matériaux recyclés et sacs réutilisables issus de ressources renouvelables ) :



- mise en place de gamme dans les chaînes spécialisées

( PAP homme, femme, enfant, sport,...)



- Optimisation des budgets



- sac papier manuel pour l'univers du luxe, cosmetique,...via notre filiale RIVERPACK



- sac coton : developpement d'une gamme avec un partenaire Français ( tissage et impression en France ) - sac réutilisable issu de ressources renouvelables



Mes compétences :

Développement durable

matériaux

OXO