Emmanuel T. KOMBATE

Titulaire d'un DESS en droit des Affaires et Fiscalité, avec près de cinq ans d'expériences à divers niveaux, tant en Banque, qu’en Cabinets, je m’intéresse au droit des affaires, à la fiscalité des entreprises, à la prévention des risques bancaires et à la prise de garanties appropriées aux opérations bancaires.



Mes compétences :

Rédaction de conventions de financement

•Mise en place, gestion et suivi de garanties ban

Rédaction de contrats commerciaux

•Secrétariat juridique d’assemblées générales et

Constitution et restructuration de sociétés

Expertise en immobilier

Expertise en liquidation de patrimoine

Recouvrement de créances