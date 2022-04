Emmanuel TAGNON

EXPERT SURETE MALVEILLANCE.



Expert en définition, déploiement et pilotage des moyens organisationnels, humains et techniques de Sûreté, concourant à la protection des personnes, des biens, des infrastructures et du patrimoine informationnel de l’entreprise.

Maitrise des systèmes de détection d'intrusion, de contrôle d'accès, d'obstacles physiques, de vidéosurveillance et des moyens de protection mécaniques.



Mes compétences :

Indicateurs, outils de pilotage et reporting

Définition de la Stratégie et des moyens de protec

Audit et évaluation des Processus

Evaluations des Risques et des Vulnérabilités

Animation et pilotage d'équipe

Management de la Sûreté

Technologies de Sûreté