Jeune camerounais etudiant en sciences de la terre et de l'univers

je suis calme , dynamique et j'apprends tres vite dans la pratique et je suis disposer a travailler ou a effectuer des stages qui vont dans le sens de mon domaine de compétence ou ailleurs





Mes compétences :

Observation des lames minces de roches

Minéralogie

Cartographie