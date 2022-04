Emmanuel TCHIEKOU

Je m'appelle TCHIEKOU Emmanuel, je suis originaire de l'ouest Cameroun. né au petit matin du dimanche 8 mars 1970 d'un pere commercant et d'une mere cultivatrice dans une petite banlieu de BAFANG(Banka). je suis marié à Martine depuis 2006 elle et moi avons 4 garcons dont l'ainé n'a que 11 ans.

j'ai fait l'école primaire à l'Ecole Publique Mixte de Messa à Yaoundé(Cameroun) où j'ai appris à etre parmis les meilleurs. en 1981 j'ai entamé mon cycle secondaire au Lycée Général Leclerc(BEPC en 1984, probatoire en 1986, suivi du baccalaureat en 1989). dès lors j'entreprends mes etudes universitaire à l'Université de yaoundé(licence en mathematique en 1993, licence en informatique en 1994). peu apres je suis recu au concours d'entrée à l'ISSEA (1997 ingénieur statisticien).Etant intégré dans la fonction publique camerounaise comme ingénieur en 1997, j'obtiens le concours de l'IAI en 1999 pour en sortir plus tard ingenieur de conception en Informatique en 2002 avec un stage au Laboratoire d'Informatique fondamental de Lille en France. depuis lors je rentre au cameroun dans la fonction publique comme Chef de cellule du Developpement des Applications et de la Formation informatique à l'institut National de la Statistique. j'ai de tres bonnes connaissances en traitement des données statistique, pratique des enquetes et analyse des resultats d'enquetes et sondage. je developpe les application avec C,C#,java,windev et webdev 18. je suis discret loyal, tres devoué et ambitueux. je travaille aussi comme consultant en cas de besoin.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement web

Administration réseaux

Traitement de données

Administration système

Maintenance informatique

Base de données

Administration de bases de données

Développement informatique