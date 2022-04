Emmanuel TERREN

Diplômé d'une licence en Mathématiques de l'université de Warwick et d’un MBA à l'ESSEC, j’ai travaillé 5 ans dans l’industrie pharmaceutique dans le groupe Viva Santé où j’ai occupé plusieurs postes : analyste financier en fusion acquisition, puis attaché de direction d’une filiale pour mener la fusion avec deux entreprises rachetées et la mise en place du contrôle de gestion commercial et de SAP, enfin j’ai occupé un poste de contrôleur de gestion chez Urgo en charge de la consolidation d’une division et de ses filiales à l’étranger. Aujourd’hui je suis contrôleur de gestion de la Division Safran Power.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Fusion acquisition

Pilotage d'activité

Contrôle de gestion industriel

Finance

M&A

pharmacie

aéronautique

OTC

industrie

Système d'information

Gestion du risque

Contrôle interne

Gestion de crise