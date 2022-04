Emmanuel THERY

Directeur de magasin pendant 17 ans dans un réseau leader dans l'équipement de la maison m'a permis d'obtenir une solide formation et d'expérience dans gestion et la tenue de magasin et dans ce secteur d'activité, les résultats apportés on étés significatifs pour ma direction en terme de productivité, grâce à ma volonté, ma disponibilité, mon organisation et mon imagination. J'ai participé activement à la création de 3 points de vente dont l'un est l'une des vitrines national et visible sur le web, cela m'a permis d'approfondires les exigeances pointus demandés par ma direction pour une gestion commercial efficace. Je suis à la recherche d'une enseigne cherchant une personne rigoureuse, motivé, disponible et compétentes pour la prise d'un point de vente, la création, le suivi d'unité.









Mes compétences :

La persévérance le sens de l'organisation et

La gestion

Le management

La communication et l'aide

La formation

L'autonomie

L'imagination