Emmanuel Thierry KOUMBA

Sur le plan administratif, je suis Conseiller Technique du président du Conseil National de la Communication depuis de nombreuses années.



Dans le domaine de l'Enseignement supérieur, je suis Enseignant de communication au DSIC (Université Omar Bongo), à l'Institut Africain d'Informatique (IAI), à l'Université Africaine de Sciences (UAS), à l'Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM).Et Consultant à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), à l'Institut de Gestion, à l'Ecole Franco Américaine de Management (AFRAM), etc.



Je suis aussi Consultant national et international en matière de communication, de régulation des médias, de projets de communication, de formation, d'Audit de communication, de management de communication, de Coatching, etc.



Enfin, je suis aussi Chercheur au Groupe d'Etudes et de Recherches en Communication de l'IRSH/ CENAREST (Université Omar Bongo) du Gabon.

Auteur d'une thèse en 1997: PRESSE ECRITE ET ENGAGEMENT POLITIQUE AU GABON de l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3.

Je viens d'écrire un livre (Les enjeux de la communication: NTIC, médias, démocratie et relations publiques au Gabon), publié aux Presses Universitaires du Gabon, en 2013, en collaboration avec Anaclet Ndong Ngoua de l'Université Omar Bongo de Libreville et Oumar Kane de l'Université de Québec à Montréal.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication des organisations