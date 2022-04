Emmanuel TIAM FOTIE

Je suis M. TIAM FOTIE Emmanuel, marié et père de quatre enfants. En service à la DRES de l'Extrême-nord en qualité d'Inspecteur Pédagogique Régional chargé de l'Enseignement Normal. Je suis titulaire d'un MASTER 2 en DIDACTIQUE ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES obtenu à l'UNIVERSITE DE MAROUA en 2013 et Doctorant dans la même Université. Mon sujet de thèse porte sur L'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE DE PROXIMITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS.



Mes compétences :

Compétence en analyse régulation

Communication

Développement des compétences professionnelles