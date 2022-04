Emmanuel TONDE

Le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d' Investissement. Aussi, beaucoup de domaines restent vierges. Pour cause, nous avons:

- le manque de financement du à la méconnaissance du domaine par le secteur bancaire,

- le sous-développement des esprits d'initiatives privées qui ne pensent qu'à des opérations d'achats/ventes,

- autrefois, l’ingérence des dignitaires du régime qui phagocytent certains investisseurs pour s'accaparer de leurs idées,

- etc.

Comme exemple palpable, l'agriculture qui est le socle du développement du pays reste précaire car les acteurs ne sont pas organisés donc ne peuvent pas bénéficier de l'accompagnement des banques.

Nous avons donc ciblez ces domaines:

-Agriculture/Élevage,

-Transformation agroalimentaire,

-Immobilier.

Nous sommes un groupe de jeunes en réflexion et très avancé à la recherche de partenaires.

Contact: wendbenedo23@gmail.com/tel:+226 70 45 54 31/+226 76 13 42 41



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Déclarations sociales et fiscales

Gestion des stocks et approvisionnement

Appels d'offres

Recherche de financement

Gestion administrative

Comptabilité

Business planning