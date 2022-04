Emmanuel TONG-VIET

Je fais partie du centre mondial de l’Efficacité Energétique chez IBM, j’interviens sur des projets internationaux (Europe, Afrique, Pacifique) et couvre les aspects Data Centers et développement durable.

Ingénieur de formation, j’interviens auprès de nombreux clients lors de sessions de travail afin de les aider à optimiser leurs Data Centers sur les aspects IT et non-IT et à bâtir des feuilles de routes pour la mise en place de projets de Green IT. J’ai réalisé plus de 200 interventions telles que des sessions de travail, présentations, formations et conférences depuis 2008.



Spécialités

Stratégie Data Center | Green IT & Efficacité Energétique | Développement durable | Conférencier





Mes compétences :

Datacenter

Energie

Développement durable