Emmanuel TORTERÜE DE SAZILLY

Ingénieur en informatique confirmé, je ne limite pas mon avenir professionnel à mes domaines d'expérience. Viadeo est pour moi un outil pour échanger des informations et rencontrer des personnes partageant mes centres d'intérêts :



Gestion des Opérations Informatiques

- Exploitation/Administration de systèmes informatiques

- Prestation de services avec engagement de service

- Organisation des services selon les bonnes pratiques ITIL

- Gestion de la qualité et des niveaux de services



Restauration par mes soins d'une maison béarnaise :

- Matériaux respectueux de l'environnement

- Solutions de gestion de l'énergie et de l'eau

- Respect du style de la construction

- Méthodes anciennes de construction



Energies renouvellables (éolien, solaire, biomasse...)



Ma façon de contribuer à un monde meilleur est de vivre, autant que possible, en harmonie avec mon entourage et l'environnement.



Mes compétences :

ITIL

Production informatique

Industrie

Management d'équipe

Management de projets

Gestion des services informatiques

Assurance qualité

UNIX

Gestion des niveaux de services

Base de données

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Business Objects

EasyVista