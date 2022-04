Emmanuel TOUZERY

Je suis directeur d'une structure d'insertion par l'activité économique depuis plus de 20 ans. Cette structure est composée de 3 activités, un Atelier Chantier d'Insertion, une Association Intermédiaire, une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion. L'ensemble de ces trois structures qui comptent plus de 200 salariés en insertion chaque mois et 13 salariés permanents. Je suis à la recherche de nouvelles aventures.