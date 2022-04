Emmanuel TRICOT

La société de conseil et de gestion opérationnelle, ETRC, est dédiée à l’architecture commerciale et au mobilier design. Elle apporte son expertise et son support aux architectes d'intérieurs, designers et aux équipes visual merchandising dans le but de donner vie à leurs concepts Retail premium-luxe et design.



Les membres de l'équipe ETRC s'appuient sur leur passion et l'expertise reconnue dans le métier du Retail, de l'agencement et de ses dérivés pour augmenter la performance d’une idée créative en proposant les services suivants :



- L’étude technique d’ingénierie, la mise au point et la recherche & développement multi-matériaux (R&D), la présentation d’échantillons matières, les alternatives, leurs mises en œuvre et la réalisation des prototypes de tout ou parti d’un concept.



- Le management et la gestion opérationnelle de projet à dimension nationale et/ou internationale, la maitrise des plannings et l’optimisation des budgets, tout en se conformant aux exigences règlementaires de chaque pays.



- Le sourcing et la qualification fournisseurs, la gestion de production, la logistique, l’installation et la maintenance, grâce à des partenariats professionnels des métiers périphériques à l’architecture commerciale au travers d’un réseau historique actif.



Pour l'architecture, le design, la passion, l'extraordinaire, le Whaou !…et parfois l’impossible !



A votre disposition...





SECTEURS D’ACTIVITÉS : Cosmétique, Parfums, Fragrances, Beauté, Pharmacies, Mode, Fashion, Lifestyle, Déco, Maroquinerie, Accessoires, Joaillerie, Montres, Bijoux, Champagnes, Vins, Spiritueux, Cigare, Event, Sport (Indoor-Outdoor), Department Stores (Grands magasins), haut de Gamme, Luxe, Premium, Travel Retail, PLV, Design, Architecture commerciale...



Mes compétences :

Design / architecture commerciale / luxe

Direction générale / stratégie

Expertise technique et opérationnelle Retail haut

Developpement concept d’amenagement Et d’agencemen