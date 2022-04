Emmanuel TRIFESCU

Savoir faire "à la paillasse", biologie moléculaire, biochimie (séparation, dosages, HPLC), fermentation,…

Encadrement, une technicienne et un post doc, divers personnels d’entretient en hôtellerie

Relation clients, gestion accueil clients et "imprévus", prise de réclamations, visite clients et prise de contact, relations contractuelles avec partenaires et porteurs de projets

Gestion de projet, choix des axes de recherche, rédaction de rapports, présentations orales, interactions avec d’autres équipes de travail, choix techniques, planning de réalisation, cahier des charges

Gestion de fonctionnement, facturation, gestion budgets, des stocks, comptabilisation et commende de consommables et produits périssables.



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Microbiologie

Support

Technique

Vente