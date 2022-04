Emmanuel TYRODE

Ingénieur Test et Qualité, je suis membre depuis Février 2008 de la société ACCELYA puis VENTYA, dont la spécialité est le développement et la maintenance d'importantes bases de données axées sur les traitements de fichiers EDI.

Mes missions sont actuellement le développement d'une activité qualité, la mise en place de procédures et exécutions de tests, ainsi que la surveillance de la production.



ISTQB® Certified Tester, Advanced Level – Test Manager (Mars 2014).

ISTQB® Certified Tester, Foundation Level (Novembre 2013).



Anglais professionnel.

Permis B.



Mes compétences :

SQL

Test

PHP

Échange de données informatisé

Informix

Solr

MongoDB

C

Perl