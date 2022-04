Emmanuel VALABLE

Offre commerciale :

L’offre s’adresse aux entreprises industrielles, elle couvre 5 champs d’intervention :

• La gestion de projets industriels :

• Mécanique et métallurgie : avec, au carrefour de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre, la réalisation de missions de sous traitance globale.

• Accompagnement, suivi, sécurité et contrôle : avec une approche généraliste et une expertise technique en gestion de projets

Et sur plan opérationnel :

• L’expertise technique :

• Identification de la problématique sur votre site et réalisation d’une analyse sectorielle ou globale du processus.

• Conseil et assistance technique :

• Avec une prise en charge vos projets de façon autonome ou une intervention en appui logistique et technique de vos équipes spécialisées.

• Formation :

• En appui de vos équipes spécialisées, en formant votre personnel sur vos équipements ou ceux de vos clients, sur le terrain ou dans le cadre de sessions de formation individualisées

• Apporteur d’affaire :

• Conception et mise en œuvre des solutions qui respectent les intérêts industriels, commerciaux et environnementaux des donneurs d’ordre comme des prestataires



Mes compétences :

Informatique

Mécanique

Expertise technique

Gestion de projet

Energie