Emmanuel VALEA

Titulaire d'un diplôme d’Ingénieur Statisticien, je suis actuellement en service à la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles du Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire(MASA). Mes domaines de compétences sont notamment les études quantitatives les qualitatives, la conception et gestion des bases de données ainsi que le suivi évaluation des projets a travers la mise en place des tableaux de bord, du suivi des indicateurs .

Je suis intéressé par toute consultation dans le domaine d’études, de conception de base de données ainsi que la gestion des projets ,programmes. Un poste de suivi évaluation répondrai a mes aspirations professionnelles.





Mes compétences :

Suivi evaluation

Bases de données

Études de marché et marketing

Analyse de données

Études qualitatives et quantitaives

Étude d'impact

Gestion de projet