Emmanuelle BLEUZÉ

Septembre 2017 - aujourd'hui

Responsable Administrative, comptable, RH

Thierry Souccar Editions - Vergèze



Comptable

harmonia mundi

décembre 1992 août 2017 / Arles

* Gestion administrative et comptable d'une filiale d'harmonia mundi, Editions Philippe Picquier : gestion comptable jusqu'au bilan et commissaires aux comptes, gestion du personnel, gestion de budgets, comptabilité analytiques, établissement des déclarations fiscales et sociales, gestion des droits d'auteurs et droits voisins, cessions de droits à l'étranger.

* Service comptable harmonia mundi : prise en charge de la gestion des royalties et droits voisins pour un label de musiques actuelles (World Village/Jazz Village).



Assistante Export

harmonia mundi

juin 1992 décembre 1993 (1 an 7 mois) Arles

Secrétarariat bilingue du responsable des ventes export, correspondance Français-Anglais, réception et suivi des commandes pour les distributeurs étrangers.







Mes compétences :

Comptabilité générale

Microsoft Excel

Ciel Compta

Anaël

Microsoft Word

EBP Compta

Comptabilité analytique

EBP Gestion commerciale

Sage ERP X3