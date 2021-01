Emmanuelle BREDECHE

Forte d'une expérience de 14 ans dans l’industrie automobile et l’électronique de puissance, j’aide les concepteurs à innover et améliorer significativement la conception de produits électroniques.

De formation ingénieur en mécanique et mécanique des fluides, j’apporte aux entreprises mes compétences en calcul numérique associés à mon expertise métier.

Je suis un partenaire technique à chaque étape de la conception des produits, dans le respect des contraintes et des exigences de mes clients.



Mes compétences :

Maxwell 3D

6SigmaET

Conception mécanique

Simulation Fluidique et Thermique

Thermal Management