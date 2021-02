Emmanuelle GOUSSOT

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Travailler au développement des nouvelles technologies pour préserver les milieux naturels, et se prémunir des risques environnementaux, tel est mon leitmotiv.



Ingénieur agronome spécialisée dans l’environnement, je suis particulièrement attirée par les éco-activités et les éco-technologies. Mon attrait pour ce secteur n’a d’égal que ma volonté de favoriser un aménagement durable du territoire et des espaces naturels.

J’aime entre autres mener des études, réaliser des diagnostics de territoire et évaluer l’impact des activités humaines sur les milieux.



J’interviens également sur la prévention des risques naturels en apportant des solutions concrètes, reposant aussi bien sur des procédés techniques que sur des outils d’aménagement du territoire.



Vous souhaitez en savoir plus ?



Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Arcgis

Map info

Télédétection. Traitement d'images satellitai

Recherche

Analyse spatiale

Eau

Environnement

SIG

Planification

Adobe Illustrator

Agriculture

Qgis

Urbanisme