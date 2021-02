Je suis Emmanuelle, naturopathe membre de l'OMNES et certifiée FENA, passionnée d'aromathérapie et de cuisine saine et gourmande. Je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être !



Mes compétences :

Naturopathie

Aromathérapie holistique

Élixirs floraux

Gemmothérapie

Gestion du stress

Massages bien-être

Emotional Freedom Technique