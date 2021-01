Emmanuelle ICARD

Après avoir gagné en expérience dans les métiers du conseil au sein d'entreprises internationales du secteur informatique, je mets aujourd'hui à profit l'ensemble de mes compétences pour proposer des services de traduction et d'interprète de liaison aux entreprises qui transforment la technologie et dirigent l'ère numérique.



Si, pour développer votre activité à l'international, vous souhaitez travailler avec une professionnelle de la traduction qui parle votre langage technique et peut prendre en charge des textes techniquement exigeants, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Conseil

AMOA

Management

Big Data

Network Appliance

Virtualisation

Traduction

Cloud computing

Traduction technique

Traduction anglais français

Gestion de projet informatique