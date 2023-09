SPECIALITES



- Ingéniérie pédagogique : architecture de dispositifs de formation,encadrement de conception de formations professionnelles en ligne(e-training, blended learning ).



- Edition électronique : conception et définition de produits numériques à forte valeur ajoutée éditoriale (éducation, référence, vie pratique).



- Pilotage de projets : maîtrise d’ouvrage, relations avec partenaires et prestataires, coordination d'équipe pluridisciplinaires.



- Marketing produit : définition des nouveaux produits, conception fonctionnelle et éditoriale basée sur l'étude des usages et des spécificités des nouveaux médias, business plan.



PARCOURS



Emmanuelle Krebs est responsable de formation en ligne au sein du groupe Accor , auparavant chez Vivendi puis chez Lagardère.



Initialement réalisatrice audiovisuelle, diplômée du C.E.R.I.S. ( Centre d’Études et de Recherche sur l’Image et le Son), elle réalise de 1985 à 1993 des vidéos de communication pour des sociétés grands comptes et crée des spectacles multi-images pour des institutions et évènements culturels.



Durant cette période, elle se lance en 1988 dans la production télé avec la série « Dessine moi l’Europe » tournée dans 13 pays européens et diffusée aux heures de grande écoute. Cette série fait appel, pour la première fois à un mélange d’interviews filmées et d’images de synthèse. Ensuite elle coordonne le montage de la série « Palace » produite par Fechner Audiovisuel.



En 1992 elle séjourne aux Etats Unis ou elle crée les projections scéniques de « Fires in the mirror » au Public Theater de New York et s’initie au multimédia.



De retour en France, elle scénarise en 1993 un CD-ROM d’information 1er prix du Festival de Biarritz puis coordonne la production du titre « Aux origines de l’homme », grand prix Möbius 1994.



Elle obtient un diplôme d’ingénierie multimédia à l’Institut National Polytechnique de Grenoble en 1995.



Durant 2 années, elle travaille dans le studio de création de jeux vidéos Cryo Interactive Entertainement et enseigne la gestion de projets à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et à l’I.N.A.



Elle intègre Liris Interactive en 1997, une des premières start-up françaises dans le multimédia, qui deviendra Havas Interactive Europe puis filiale de Vivendi Universal Publishing. Elle occupe successivement les fonctions de chef de projet puis de responsable de projets multimédia en charge de nombreux Cd-Rom et sites Internet pour les principaux éditeurs du groupe : Bordas, Larousse et Nathan.



En 2005, elle rejoint Hachette Multimédia pour contribuer au lancement et au développement du segment d’édition vie pratique.



