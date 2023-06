@déquation Numérique a été créé le 22 septembre 2010 par Emmanuelle LASSALLE, sa directrice.



C’est une entreprise individuelle spécialisée dans la stratégie, le conseil et l’accompagnement des politiques publiques dans les Technologies de l’Information et de la Communication.

A ce jour, @déquation Numérique est composée uniquement de sa Directrice et fondatrice.



Emmanuelle Lassalle travaille depuis plus de 14 ans dans la mise en œuvre de politiques TIC au niveau des collectivités aussi bien au niveau des usages que des infrastructures. Depuis 2010, en tant que créatrice et directrice de @déquation Numérique, elle a mené plusieurs études sur l’élaboration de Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique, sur la définition d’une expérimentation FTTH, sur une étude sur les nouveaux services numériques et internet et sur la mise en place d’audits au niveau de délégations de services publics.



En tant que responsable du pôle TIC du Département des Pyrénées Atlantiques pendant 6 ans, elle a défini et mis en œuvre la politique TIC de ce territoire. Elle a la vision complète de l’élaboration d’un projet RIP, de sa phase de gestation jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle. Elle a notamment, en tant que responsable de projet :

 réalisé le diagnostic et l’analyse géomarketing des besoins et attentes TIC des Pyrénées-Atlantiques

 créé le Service Public d’infrastructures de Télécommunications avant que l’article L1425-1 ne soit voté

 défini les objectifs du réseau haut débit en matière de populations et de services

 analysé le plan d’affaires

 assuré les relations avec les opérateurs et candidats potentiels

 mis en place la gouvernance plurielle du projet

 lancé la consultation de DSP concessive

 élaboré le contrat final

 assuré le suivi technique, juridique et financier pendant toute la phase

 mis en place un cadre de collaboration (conventions, réunions..) avec les différents services du Département ainsi qu’avec le Syndicat d’Energie pour assurer la cohérence des actions en matière d’infrastructures.

En tant que référent TIC au sein du Département, elle a assuré la communication sur les projets (conférence de presse, présentations aux élus en Assemblée, réunions avec les entreprises, réunions publiques dans les cantons, participation à des colloques nationaux et européens…).

D’autre part, elle a une très bonne connaissance des procédures européennes puisqu’elle a élaboré 2 procédures :

 la notification en Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) du projet de réseau haut débit des Pyrénées-Atlantiques

 le Grand Projet.