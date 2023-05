Emmanuelle LECOMTE

Au cours de 20 années passées dans la fonction RH, j'ai développé une solide expertise dans ce métier notamment en matière de relations sociales et d'accompagnement des managers dans leurs problématiques RH.



J'ai toujours mis l'humain au centre de ma pratique professionnelle comme moteur de la transformation et de la performance individuelle et collective.



C'est ce qui m'a amenée à me former en Gestalt-thérapie pour approfondir la qualité de mon accompagnement et permettre à chacun de trouver en lui les leviers de sa croissance.



J'ai crée le Cabinet ESSENTIEL Conseil - Confiance Relationnelle et Développement pour allier l'humain et les organisations.



Sur la base de nos fortes connaissances RH et de l'entreprise, nos activités s'articulent principalement autour

- du développement personnel (posture, connaissance de soi, confiance en soi, motivation, efficacité personnelle)

- et du coaching individuel (questionnement sur la place, la performance, transition professionnelle).



Notre approche est très opérationnelle, basée sur l'expérience du terrain. Nos interventions sont réalisées sur mesure en réponse à votre spécificité.



ESSENTIEL Conseil permet de développer les qualités relationnelles pour faciliter la communication interpersonnelle et contribuer à une meilleure efficacité opérationnelle.



Je me suis également impliquée dans le développement du coaching gestaltiste au sein de la S2CG et dans la promotion et la structuration du métier de consultant formateur indépendant (CFI) au sein du SYCFI (syndicats des consultants formateurs indépendants). Je suis membre de la commission de qualification des CFI (qualification reconnue CNEFOP).

Je contribue à la transmission des savoirs, savoirs faire et savoir être en RH au sein du CNAM, de l’IGS et du CESI.



Spécialités : Ressources Humaines Généraliste : conseil et formation opérationnels

Mieux être au travail : transformer les difficultés professionnelles en opportunités, confiance en soi pour entrainer ses équipes



Nouveauté : Les relations sociales , retrouvez nous sur http://www.tvdesentrepreneurs.com/reunion-comite-entreprise.html



Actualité :

Nous contribuons au MOOC sur le management réalisé par TC des Entrepreneurs.

Mes compétences :

Entretiens individuels

Ressources Humaines

Droit social

Formation RH

Relations sociales

Coaching

Conseil RH

Management

Gestalt

Organisation et stratégie

DRH

Développement personnel

Parcours professionnels

Formation développement personnel

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel